Fahrraddieb wiedererkannt und auf der Flucht gestellt

Speyer. Ein Fahrraddieb ist am Dienstagmittag in Speyer wiedererkannt und gestellt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrrad eines 15-Jährigen am Vortag gestohlen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße fielen dem Jungen zwei Männer auf, wobei einer sein vermisstes Rad im Wert von 650 Euro mit sich führte. Als er den Mann darauf ansprach, flüchteten beide in Richtung Tullastraße bis der Tatverdächtige das Rad auf den Boden warf und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Die Polizei verfolgte den 37-Jährigen und konnte ihn im Erlenweg festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls. Der 15-Jährige konnte sein Fahrrad wieder entgegen nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1