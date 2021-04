Fahrrad- und Pedelecfahrer stoßen in Frankenthal zusammen

Frankenthal. In der Lambsheimer Straße in Frankenthal ist es am Montagnachmittag gegen 16.05 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Pedelec- und eines Radfahrers gekommen.

Der 51-jährige Pedelecfahrer aus Herxheim war auf dem Radweg neben der Lambsheimer Straße Richtung Innenstadt unterwegs, als ihm ein 17-Jähriger aus Frankenthal aus der Stadtmitte entgegenkam. Der 17-Jährige tippte laut Zeugenaussagen auf seinem Handy und übersah hierbei den Pedelec-Fahrer, sodass es auf Höhe der Einmündung zum Ormsheimer Hof zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.