Fahrplan für die Feiertage

Rhein-Neckar. ÖPNV-Nutzer aufgepasst: Während der Feiertage Ende Dezember verkehren die Bahnen und Busse der Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) mit geändertem Fahrplan. Darauf weist das Unternehmen in einer Pressemitteilung hin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Donnerstag, 23. Dezember, gilt demnach noch ein Betrieb wie an normalen Werktagen. Danach sieht es für Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg aus wie folgt:

Freitag, 24. Dezember: Busse und Bahnen fahren zunächst wie samstags. Ab etwa 15 Uhr wird zum Sonntagsfahrplan mit durchgehendem Nachtverkehr gewechselt. Ausnahmen: Die Linie 2 verkehrt den ganzen Tag wie sonntags. Die Buslinien 52, 54, 59 und 66 in Mannheim fahren ab etwa 15 Uhr gar nicht mehr. Die Linie 61 verkehrt dann nur noch zwischen Kurpfalzbrücke und Bonifatiuskirche. In Ludwigshafen werden die Buslinien 71, 73, 80 und 85 ab etwa 15 Uhr eingestellt. Im Spät- und Nachtverkehr endet die Linie 96 bereits in Rheingönheim, die Weiterfahrt von/nach Neuhofen entfällt. Details zu den Stadtbuslinien in Heidelberg unter bit.ly/3H4jwnR.

Samstag und Sonntag, 25. und 26. Dezember: Für Busse und Bahnen gilt der Sonntagsfahrplan. Außerdem zu beachten: Am 25. Dezember fährt in Ludwigshafen die Buslinie 96 nur bis 9 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz und Rheingönheim. Eine Weiterfahrt ist nicht möglich. Im Stadtbahn- und Busverkehr in Ludwigshafen und Mannheim wird ein durchgehender Nachtverkehr angeboten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Donnerstag, 31. Dezember: Busse und Bahnen fahren laut rnv wie an Samstagen. In Ludwigshafen verkehrt die Linie 96 ab 21 Uhr zudem nur auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz – Rheingönheim, die Weiterfahrt von/nach Neuhofen ist nicht möglich.

Freitag, 1. Januar: An Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan. Die Linie 96 verkehrt bis 9 Uhr nur auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz und Rheingönheim. Die Weiterfahrt von/nach Neuhofen entfällt in dieser Zeit ebenfalls. red/agö