Fahrplan ändert sich wegen Schlossbeleuchtung

Heidelberg. Heidelberg. Zum ersten Mal in diesem Jahr findet am Samstag, 4. Juni, die Heidelberger Schlossbeleuchtung statt. Durch die damit einhergehenden Straßensperrungen kommt es auf einigen Buslinien zu Einschränkungen und Umleitungen. Außerdem fahren einige Linien öfter und in kürzeren Abständen, wie die rnv bekannt gibt.

Linien 5, 23 und 35: Fahrgäste werden gebeten, die Umleitungen auf den Linien 5, 23 und 35 im Zuge der Baumaßnahme auf der Theodor-Heuss-Brücke sowie in der Brückenstraße zu beachten. Die Umleitungen bleiben auch während der Schlossbeleuchtung bestehen. Weitere Informationen stehen auf der rnv-Webseite zur Verfügung.

Linie 20: Die Buslinie 20 wird ab 21 Uhr bis Betriebsschluss in Fahrtrichtung S-Bf Altstadt ab der Haltestelle Peterskirche über den Schlossbergtunnel direkt zum S-Bf Altstadt umgeleitet. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz können nicht bedient werden und entfallen.

Linie 33: Die Buslinie 33 wird zwischen 21 Uhr und ca. 22:45 Uhr in Fahrtrichtung Ziegelhausen ab der Haltestelle Peterskirche über den Schlossbergtunnel direkt zum S-Bf Altstadt umgeleitet. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz können nicht bedient werden und entfallen.

Linie 34: Die Buslinie 34 wird von 21 Uhr bis 23 Uhr in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stiftsmühle über Schlossbergtunnel und Schlierbacher Landstraße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Es werden auf der Umleitungsstrecke alle Haltestellen bedient. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass und Stift Neuburg können nicht bedient werden und entfallen.

Die Stadtbahnlinien 22 (nur bis Kranichweg/Stotz), 23 und 26 werden zwischen 22:30 Uhr und 1 Uhr des Folgetages auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Auf der Stadtbahnlinie 5 werden zwischen Dossenheim Nord und Bismarckplatz einige Verstärkerzüge eingesetzt.

Die Buslinie 34 wird zwischen Bismarckplatz und Ziegelhausen ebenfalls auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Die Buslinie 35 verkehrt zwischen Wieblingen und Neckargemünd in einem 30-Minuten-Takt.