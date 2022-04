Speyer. Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Speyer zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 22-Jähriger mit einem Transporter die Stockholmer Straße gegen 04.30 Uhr. Da er seine gewünschte Einfahrt auf ein Firmengelände verpasste, setzte er zurück und übersah einen hinter ihm fahrenden Wagen. Dessen 22-Jähriger Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1