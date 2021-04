Fahrgast in Linienbus bei Unfall verletzt

Nußloch. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Nußloch ist am Mittwochnachmittag ein Fahrgast leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 47-jähriger Autofahrer von der Massengasse eingebogen und hatte dem 41-jährigen Busfahrer, der in Richtung Lindenplatz fuhr, die Vorfahrt nicht eingeräumt. Durch den Zusammenstoß und das Abbremsen stürzten die drei Businsassen. Einer der Fahrgäste begab sich selbstständig in Behandlung des Hausarztes. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

