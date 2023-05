Fahrerflucht endet im Krankenhaus: Zwei verletzte Motorradfahrer in Worms

Worms. Auf der Flucht von einem verursachten Auffahrunfall, ist ein Motorradfahrer am Samstagabend in eine Leitplanke auf der K9 in Worms gekracht. Der 24-Jährige fuhr zwischen Pfeddersheim und Hohen-Sülzen einem Autofahrer beim Überholen auf das Heck auf, berichtet die Polizei.

Er konnte sein Motorrad noch abfangen und fuhr davon. Nach etwa zwei Kilometern fuhr der 24-Jährige zu schnell in eine Rechtskurve, geriet ins Schlingern, krachte in die Leitplanke der Gegenfahrbahn und stürzte zu Boden. Ein 48-jähriger Motorradfahrer kam ihm entgegen und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem 24-Jährigen zusammen.

Der Rettungsdienst brachte beide Motorradfahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die K9 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt gewesen.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Motorrad des 24-Jährigen nicht mehr über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügte.