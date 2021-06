Fahrer übersieht Stauende

Sinsheim. Weil er ein Stauende übersehen hat, ist der Fahrer eines Kleintransporters auf einen Sattelzug aufgefahren und in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Mittag auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Bei Sinsheim übersah er den vor sich stauenden Verkehr und krachte auf den Lkw-Auflieger vor ihm. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Der Verkehrsdienst Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Über die Verletzungen des Eingeklemmten, der noch ansprechbar war, sowie den Sachschaden könne bislang keine Aussage getroffen werden, so die Polizei. Der mittlere und rechte Fahrstreifen mussten gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. her

