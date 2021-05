Fahrer stirbt nach Unfall

Rhein-Neckar. Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A 5 kurz vor dem Walldorfer Kreuz ist am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Lastwagen gegen 9 Uhr am Stauende auf ein anderes Fahrzeug gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Fahrer des auffahrenden Lasters eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Mann zwar aus dem Wrack befreien können, er sei aber noch an der Unfallstelle gestorben.

AdUnit urban-intext1

Fotostrecke Lkw-Unfall auf A5 bei Kronau 10 Bilder Mehr erfahren

Der Beifahrer des tödlich verunglückten Mannes sowie der Fahrer des vorderen Lkw wurden ebenfalls verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Weitere Einzelheiten zu der Schwere ihrer Verletzungen und zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Aufgrund von Unfallaufnahme und Bergung war die A 5 in Richtung Heidelberg mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Kronau abgeleitet. Es bildeten sich lange Staus, die zum Teil bis nach Karlsruhe reichten. Erst gegen 16 Uhr wurden die Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben.

Trauriger Rekord

Es sei bereits der 35. Lkw-Fahrer, der in diesem Jahr gestorben ist, betonte Dieter Schäfer von der Initiative „Hellwach mit 80 km/h“, die gegen das Sterben am Stauende kämpft. „Schon 2020 markierte mit 48 toten Berufskraftfahrern einen traurigen Rekord. Wir sind jetzt erst in der 21. Kalenderwoche und werden diesen Rekord deutlich übertreffen“, prophezeite der langjährige Chef der Mannheimer Verkehrspolizei. Ohne die Bereitschaft, auf staugefährdeten Strecken vorausschauend und rücksichtsvoll zu fahren, werde das Sterben nicht enden.