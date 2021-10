Fahrer stirbt bei Lkw-Unfall auf A6 bei Sinsheim - Autobahn gesperrt

Sinsheim. Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim verstorben. Der Fahrer wurde durch den Zusammenprall an einem Stauende auf Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Das teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. In der Folge des Unfalls, der sich gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn ereignet hatte, sei Gefahrgut ausgetreten. Dabei handele es sich um das Schweißschutzgas Argon. Dieses wurde durch die Feuerwehr mittels Sprühnebel gebunden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Wegen der Arbeiten am Unfallort wurde die Autobahn voll gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt abgeleitet, informierte der Polizeisprecher weiter. Es entstand ein kilometerlanger Rückstau.

Vorausgegangen war bereits gegen 14 Uhr ein Auffahrunfall an einem Stauende ebenfalls mit Beteiligung zweier Lastwagen auf Höhe der Anschlussstelle Bad Rappenau.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

