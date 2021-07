Fahrer schlägt zu

Speyer. Ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 9 bei Speyer hat am Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern geführt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 48 Jahre alter Fahrer zwischen Speyer und Germersheim zunächst einen anderen Wagen rechts überholt. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur in Höhe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 39, kurz vor der Baustelle, seien schließlich gegen 14.10 Uhr beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Laut Polizei stieg der 48-Jährige aus seinem weiße Dacia und schlug dem 68 Jahre alten Fahrer des weißen Golf mehrere Male ins Gesicht. Der Mann musste zur Abklärung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden durch den Unfall wird mit etwa 1300 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/13 70 bei der Polizei zu melden. lrs/red