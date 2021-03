Rhein-Neckar. Bei zwei schweren Unfällen mit Lastwagen sind in der Region sechs Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer.

Wie die Autobahnpolizei mitteilt, war der Fahrer eines mit Bierkisten beladenen Sattelzuges am Dienstagnachmittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot auf einen 7,5-Tonner aufgefahren, der dadurch auf die mittlere Spur geschoben wurde und mit einem Autotransporter zusammenprallte. Der schwer verletzte Bierkisten-Fahrer wurde in eine Klinik geflogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200 000 Euro. Die A 5 wurde in Richtung Frankfurt zwischen Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf voll gesperrt.

Auf der A 61 bei Speyer war am Montagabend ein Sattelzug gegen einen Wagen des Pannendienstes gekracht und hatte diesen auf den defekten Laster geschoben, weil der Trucker laut Polizei am Steuer eingeschlafen war. Mehrere Menschen erlitten Verletzungen, die Autobahn war mit Trümmern übersät und acht Stunden lang gesperrt. sin