Fahrer rammt Auto in Ladenburg und flüchtet

Ladenburg. Die Polizei in Ladenburg ermittelt wegen eines Falls von Unfallflucht. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, rammte ein unbekannter Fahrer am Montag einen schwarzen Mercedes, der zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr auf Höhe der Hausnummer 20 in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein größeres Gefährt wie einen Lkw oder einen Kleintransporter gehandelt hat. Hinweise an das Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 93 050.

