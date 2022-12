Fahrer prallt in Hirschberg an geparktes Auto

Hirschberg. Ein Autofahrer kommt von der L 541 ab, fährt die Böschung herunter und prallt gegen ein geparktes Fahrzeug – so soll laut Polizei vermutlich der Schaden an einem Auto entstanden sein, das auf dem Mitfahrerparkplatz an der Straße Im Rott in Hirschberg stand. Wie die Beamten mitteilten, sei der Opel zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen können sich bei der Polizei Weinheim – 06201/1003-0 – melden.

