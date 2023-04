Fahrer ohne Führerschein in Schönau und Neustadt

Rhein-Neckar. Im pfälzischen Neustadt und in Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Wochenende zwei Fahrer ohne Führerschein gestoppt worden.

Am Samstag gegen 23.30 Uhr kontrollierten Verkehrspolizisten in der Chemnitzer Straße in Neustadt einen 43-Jährigen aus dem Landkreis Germersheim. Der Autofahrer, der sich auf der Rückreise nach dem Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern befand, konnte zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Laut dem Fahrer habe er das Dokument lediglich zu Hause vergessen. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Fahrer seit mehreren Jahren ohne gültige Fahrerlaubnis ist. Er gab schließlich zu, dass ihm der Führerschein wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen worden war. Die anschließende Medizinisch-Psychologische Untersuchung habe er nicht bestanden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die Halterin des Fahrzeugs muss mit einer Anzeige wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Falsche Personalien angegeben

Bereits am Freitagabend wurde gegen 17 Uhr in Schönau ein 59-jähriger Mann in einem Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Mann keinen Führerschein und auch sonst keine Ausweispapiere mitführte wurde er etwas eingehender kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten einen Atemalkoholgeruch fest.

Bei einem durchgeführten Test wurde ein Wert über 0,5 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt. Der Mann wurde daher zum Revier Neckargemünd gebracht. Auf dem Revier stellte sich schließlich heraus, dass der Mann falsche Personalien angegeben hatte und nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Nachdem er Fingerabdrücke und Fotos hinterlassen hatte, durfte er zu Fuß seinen Weg fortsetzen.