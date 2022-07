Fahrer nach Unfall mit Sattelzug in Jockgrim schwer verletzt

Jockgrim. Der LKW eines 26-Jährigen ist auf der B9 in Richtung Karlsruhe von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen auf die Seite gekippt. Zuvor versuchte der Fahrer am frühen Freitagmorgen einem Reh auszuweichen, teilte die Polizei mit. Durch den Unfall verletzte sich der 26-Jährige schwer und erlitt mehrere Frakturen. Er konnte von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus der Fahrerkabine befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 90.000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1