Fahrer flüchtet in Sinsheim vor Polizei wegen unverzolltem Shisha-Tabak

Sinsheim. Drei Kilogramm illegal eingeführter Shisha-Tabak sind laut Polizei der Grund, dass sich ein 27-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug am Sonntag einer Polizeikontrolle entzog. Als der zunächst unbekannte Fahrer in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sein Fahrzeug auf fast 140 Stundenkilometer beschleunigte, ließen die Beamten aus Sicherheitsgründen von einer weiteren Verfolgung ab. Das Fahrzeug wurde später jedoch gefunden und der Fahrer in der Nähe vorläufig festgenommen. Der im Kofferraum deponierte Shisha-Tabak wurde nach Auskunft der Polizei vom Montag sichergestellt. Seinen Führerschein ist der 27-Jährige jetzt los. Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Verstößen gegen Steuergesetze und die Abgabenordnung, wird zudem gegen ihn ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1