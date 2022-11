Fahrbahnsanierung: Vollsperrung der AS Brühl-Rohrhof auf B 36 

Brühl. Im Rahmen der Straßensanierung der B 36 zwischen Schwetzingen und Mannheim-Rheinau wird die Anschlussstelle Brühl-Rohrhof am Mittwoch, 30. November, von neun bis voraussichtlich 17 Uhr voll gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten an der Verbindungsrampe in Fahrtrichtung Mannheim, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Die Fahrbahndeckenerneuerung läuft bereits seit Mai dieses Jahres.

Während der Arbeiten kann die B 36 in Fahrtrichtung Mannheim über die neu hergestellte Verbindungsrampe (Fahrtrichtung Schwetzingen) erreicht werden, indem die nächst mögliche Zufahrt auf die A 6 in Richtung Frankfurt genommen wird. Von dort aus führt die Umleitung über die Abfahrt in Richtung Mannheim-Rheinau/Brühl wieder auf die B 36, in Richtung Mannheim.