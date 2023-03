Fahrbahnsanierung bei Dossenheim - Diese Baustellen kommen auf Autofahrer zu

Dossenheim. Zwischen der Anschlussstelle Dossenheim der A5 und der Kreuzung zur B3 wird die L 531 ab Dienstag, 4. April, saniert. Der Streckenabschnitt von 2,8 Kilometern wird in fünf Bauphasen voraussichtlich bis Ende Juli dieses Jahres erneuert, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Während der einzelnen Bauphasen werden die jeweiligen Streckenabschnitte der L 531 voll gesperrt sein. Umleitungen würden eingerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Arbeiten für Bauphase eins starten am Dienstag, 4. April, und werden voraussichtlich bis Freitag, 21. April, abgeschlossen. Der Streckenabschnitt verläuft von der Kreuzung der L 531 und der B3 bis zum Gewerbegebiet Dossenheim (bei dem ZG Raiffeisen Markt). Die Umleitung führt über die Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung Anschlussstelle Dossenheim der A5.

Danach schließt sich direkt die zweite Bauphase an. Der Teilabschnitt der L 531 vom Gewerbegebiet Dossenheim bis zur Boschstraße soll ab Freitag, 21. April, saniert werden. Die Umleitung zur Anschlussstelle Dossenheim der A5 führt wie in Bauphase eins über die Schwabenheimer Straße. Die direkte Zufahrt zum Gewerbegebiet über die B3 ist in diesem Bauabschnitt wieder möglich.

In den darauffolgenden Bauphasen soll die Fahrbahn in Richtung Anschlussstelle Dossenheim der A5 saniert werden. Informationen zu den kommenden Verkehrsbeeinträchtigungen folgen dann gesondert, heißt es vom Regierungspräsidium. Da Asphaltarbeiten stark von der Witterung abhängig seien, könne es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen.

Die Kosten für die gesamte Fahrbahnsanierung betragen rund 1,05 Millionen Euro und werden vom Land getragen.