Fahrbahnerneuerung auf der A6 zwischen Grünstadt und Wattenheim

Grünstadt/Wattenheim. Die Fahrbahn auf der A6 wird ab Montag, 2. Mai, zwischen Grünstadt und Wattenheim saniert. Die Erneuerung auf einer Streckenlänge von 3,2 Kilometern in Fahrtrichtung Saarbrücken soll voraussichtlich Ende November fertiggestellt sein, teilte die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Demnach erfolgen im Rahmen der Maßnahme der Abbruch der Betonfahrbahn und der grundhafte Neuaufbau der Fahrbahn in Asphaltbauweise auf einer Fläche von rund 43.000 Quadratmetern. Zudem werden die Entwässerungsleitungen auf rund vier Kilometern Länge und die Schutzeinrichtungen erneuert. Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf rund 8 Millionen Euro.

Die Maßnahmen sind in zwei Bauphasen aufgeteilt. Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen, werden ab dem 2. Mai zunächst die Bankette in Fahrtrichtung Mannheim mit Beton befestigt und die erforderliche Baustellenverkehrsführung eingerichtet. Der Verkehr wird dafür sowohl auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken als auch auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim mit zwei verengt geführten Fahrstreifen so weit wie möglich an den rechten Fahrbahnrand verschoben und am Baufeld vorbeigeführt. Dies ist nach weiteren Angaben erforderlich, um Entwässerungseinrichtungen im Mittelstreifen erneuern zu können.

In der zweiten Bauphase erfolgt die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Saarbrücken inklusive der Entwässerungseinrichtungen im Seitenstreifen. Hierfür wird voraussichtlich Ende Juli die bestehende Baustellenverkehrsführung umgebaut und der Verkehr komplett auf die Fahrbahn in Richtung Mannheim verlegt, um bis zum Ende der Baumaßnahmen zwei verengt geführte Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen anbieten zu können.