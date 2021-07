Fahrbahn unterspült

Mannheim. Die A 6 ist wegen einer Unterspülung der Fahrbahn am Mittwochnachmittag zwischen dem Viernheimer Dreieck und Mannheim-Sandhofen voll gesperrt worden. Wegen der Unterspülung seien Fahrbahnabdeckungen wenige Hundert Meter vor der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen auf einer Länge von drei bis vier Metern verschoben und gesenkt worden, teilte die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion mit. Die Reparaturarbeiten seien bereits aufgenommen worden. Das Ausmaß der Schäden und der Aufwand der erforderlichen Reparaturmaßnahmen sind allerdings noch völlig unklar. Wegen der Arbeiten sollen die Fahrbahnen in Richtung Pfalz vorerst bis Donnerstag voll gesperrt bleiben. Der Verkehr wird umgeleitet. Im Berufsverkehr am Mittwochabend stauten sich die Fahrzeuge kilometerweit. Der Rückstau auf der A 67 reichte nach Polizeiangaben bis zur Anschlusstelle Lorsch. kpl/bjz

