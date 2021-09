Hirschberg. Aufgrund einer über die gesamte Fahrbahn verteilten Ölspur ist die A5 bei Hirschberg in Fahrtrichtung Frankfurt am Sonntag voll gesperrt worden. Wie lange die Reinigungsarbeiten an der Gefahrenstelle zwischen Hirschberg und dem Kreuz Weinheim andauern, konnte nach Polizeiangaben nicht abgeschätzt werden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

