Fahranfängerbetrunken unterwegs

Rhein-Neckar. Die Polizei hat in der Metropolregion am Wochenende einige berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Das geht aus Mitteilungen der Präsidien hervor. In Neustadt war etwa ein 18 Jahre alter Fahranfänger unter Alkoholeinfluss unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitagabend ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als einem Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Fahrt beendet.

Am meisten „getankt“ hatte ein 61-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bellheim. Er fuhr seinen Wagen auf der B 272 Richtung Zeiskam in deutlichen Schlangenlinien, was die Polizei zu einer Überprüfung veranlasste. Bei der Irrfahrt hatte das Auto des Mannes eine Verkehrsinsel und ein Straßenschild beschädigt. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,87 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet eine Strafanzeige. Gleiches gilt für einen 46-Jährigen, der am Samstag bei Landau wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel – er hatte 2,4 Promille in der Atemluft.

Schlangenlinien fuhr auch eine 33 Jahre alte Frau, die am Samstag mit ihrem Pkw auf der A 5 bei Sankt Leon-Rot unterwegs war. Sie „pustete“ einen Wert von 1,74 Promille. Auch sie ist ihren Führerschein erstmal eine Weile los. jei/red