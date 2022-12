Fahndung mit Hubschrauber nach versuchtem Einbruchin Lindenfels

Lindenfels. Mit einem Hubschrauber ist am Montagabend nach zwei bislang noch unbekannten, flüchtigen Einbrechern in Lindenfels gefahndet worden. Wie die Polizei mitteilt, alarmierten Zeugen gegen 19 Uhr über Notruf die Beamten und meldeten zwei dunkel gekleidete Männer auf einem Nachbargrundstück im Ortsteil Schlierbach. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie die Haustür aufgehebelt, um in das Anwesen zu gelangen. Durch den Zeugen aufgeschreckt ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Wald.

Auch Streifen und Diensthunde im Einsatz

Ein Täter soll eine grüne Jacke mit Fell an der Kapuze getragen haben, sein Komplize war dunkel gekleidet. Mit zahlreichen Streifen, Diensthunden und einem Polizeihubschrauber wurde nach den Fliehenden gefahndet, bisher noch ohne Erfolg.

Ob die beiden Unbekannten auch für zwei gleichgelagerte Taten in Schlierbach und Gadernheim in Frage kommen, müssen die weiteren Nachforschungen zeigen. Zwischen 16.30 Uhr und 21.50 Uhr drangen Kriminelle durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Fürther Straße ein und erbeuteten Schmuck und Geld.

Ohne Beute das Weite gesucht

Ebenfalls ein Einfamilienhaus war im Industriegebiet in Gadernheim zwischen 15.30 Uhr und 18.20 Uhr im Visier von Einbrechern. Hier verschafften sie sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ohne Beute suchten die Unbekannten jedoch das Weite.

Zeugen, denen die Beschriebenen oder weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizei in Heppenheim zu melden.