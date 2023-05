Fahndung mit Hubschrauber

In Worms haben sich zwei Männer mit einem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und sind dann aus dem fahrenden Wagen gesprungen. Die Fahndung mit Polizeihubschrauber nach den Unbekannten war zunächst erfolglos, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Demnach hatte eine Polizeistreife das Auto in Worms kontrollieren wollen, als der Fahrer beschleunigte und wegfuhr. Die Polizei verfolgte den schnell fahrenden Wagen am späten Samstagabend durch die Wormser Innenstadt. Anschließend hätten die Beamten beobachtet, wie zwei Personen aus dem noch fahrenden Auto gesprungen und weggerannt seien. Der dann führerlose Wagen rollte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Im Auto hätten die Polizisten Einbruchswerkzeug gefunden. Außerdem seien falsche Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht gewesen, teilte die Polizei mit. lrs

