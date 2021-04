Rhein/Neckar. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg registrierte im vergangenen Jahr 69 Fälle von „Sextortion“ in Mannheim (20 Fälle), Heidelberg (15) und dem Rhein-Neckar-Kreis (34). Im Jahr davor waren es erst 40 Fälle gewesen.

„Sextortion“ – zusammengesetzt aus den Wörtern „Sex“ und „Extortion – Erpressung“ – ist eine Art der sexuellen Erpressung. Was wie ein harmloser Flirt beginnt, endet oft mit hohen Geldforderungen. Die Betrüger bringen ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner.

So erging es jüngst zwei jungen Männern aus Mannheim und aus einer Gemeinde im südlichen Rhein-Neckar-Kreis. Sie lernten Frauen im Internet kennen, die sie, während sie miteinander skypten, dazu veranlassten, sich auszuziehen.

Die Video-Chats wurden daraufhin von den Damen beendet. Umgehend flatterten Forderungen bei den Männern ins E-Mail-Postfach, gegen die Zahlung von

mehreren tausend Euro auf die Weiterleitung der Videos an deren Freunde zu

verzichten.

Während der Mannheimer überhaupt nicht auf die Forderung reagierte und Anzeige bei der Polizei erstattete, überwies der andere mehrere hundert Euro und erstattete danach Anzeige. Die Überweisung wurde allerdings noch nicht durchgeführt, so dass sie noch unterbunden werden konnte und ihm kein finanzieller Schaden entstand.

Die Aufklärungsquote ist bei diesem Deliktsphänomen nach Auskunft der Polizei äußerst gering. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden in Mannheim (6), Heidelberg (2) und dem Rhein-Neckar-Kreis (4) bereits zwölf Taten angezeigt.