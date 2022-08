Fähre außer Betrieb wegen Niedrigwasser

Altrip. Das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreis hat in den vergangenen Tagen das Entnehmen von Wasser aus Flüssen und Bächen verboten. Grund dafür: der niedrige Wasserstand. Wegen Niedrigwasser ist nun auch der Betrieb der Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim eingestellt worden. Das teilte die Betreiberfirma am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Wie lange der Fährbetrieb ausgesetzt werden muss, steht noch nicht fest. Die Fähre verkehrt normalerweise ganzjährig auf dem Rhein zwischen der Stadt Altrip in der Pfalz und Mannheim-Neckarau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sofern es der Schiffsverkehr zulässt, legt die Rheinfähre Altrip grundsätzlich zu jeder vollen Viertelstunde an der Anlegestelle Mannheim ab. Die Fähre ist ein wichtiges Transportmittel: 2020 nutzten am Tag rund 2200 Fahrzeuge die Verbindung. Die Einstellung des Fährbetriebs wegen Niedrigwasser ist kein Einzelfall. Bereits am Dienstag musste auch die Kollerfähre, die Brühl über den Rhein mit der Kollerinsel durch einen sommerlichen Pendelverkehr verbindet, wegen Niedrigwasser ihren Betrieb einstellen. mik/vs