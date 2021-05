Fackeltätigkeiten bis Anfang Juni bei der BASF

Ludwigshafen. Weil der Chemiekonzern BASF am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellt, kann es ab Freitag bis in die erste Juniwoche zu Fackeltätigkeiten kommen. Sowohl im Werksteil Nord auch dem auf der Friesenheimer Insel in Mannheim können dabei Fackeltätigkeiten mit einem sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen entstehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Unter anderem wird auch der Steamcracker abgefahren. Die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung der Anlagen ist in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Die Arbeiten dazu dauern noch bis Mitte Juli an.