Fackeltätigkeit auf BASF Werksgelände wegen Wartungsarbeiten

Ludwigshafen. Wegen Wartungsarbeiten kann es von diesem Montag, 27. März, an bis Mitte der Woche zu Fackeltätigkeiten am Steamcracker der BASF in Ludwigshafen kommen. Das teilt das Chemie-Unternehmen in einer Pressemeldung mit. „Überschüssige Gase werden über eine Fackel verbrannt, dabei kann es zu sichtbarem Feuerschein und Lärmemission kommen“, heißt es weiter.

Der Steamcracker spalte unter Zusatz von Wasserdampf bei einer Temperatur von rund 850 Grad Celsius Rohbenzin auf. Bei diesem Prozess entstünden unter anderem Ethylen und Propylen, die für die Herstellung von Kunststoffen, Lacke, Waschrohstoffe und Pflanzenschutzmittel verwendet würden.