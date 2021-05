Fackelschein in den nächsten Wochen

Ludwigshafen. Von Ende Mai bis Mitte Juli wird die BASF am Standort Ludwigshafen Anlagen für die gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung abstellen, die in regelmäßigen Abständen durchzuführen ist. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Beim Abfahren der Anlagen, darunter der Steamcracker, könne es deshalb ab dem 21. Mai bis in die erste Juniwoche sowohl im Werksteil Nord der BASF als auch im Werksteil Friesenheimer Insel in Mannheim zu Fackeltätigkeiten kommen, die mit sichtbarem Feuerschein und Lärmbelästigungen verbunden sein können. Das Unternehmen bittet daher die Nachbarn um Verständnis. her

