Rhein-Neckar. Bei mehreren Feuerwehren im Zentrum der Metropolregion hatten am Mittwochabend besorgte Bürger angerufen und ein vermeintliches Großfeuer gemeldet. Auch die Polizei berichtete von entsprechenden Anrufen. Ursache für den weithin sichtbaren Feuerschein war allerdings die Hochfackel der BASF, die wegen einer kurzfristigen Reparaturmaßnahme angesprungen war. Dass der Schein so weit und hell zu sehen war, hängt wohl mit dem Saharastaub zusammen, der aktuell auch über der Region in der Luft steht. Das optische Spektakel könnte sich am Wochenende wiederholen. Denn auch für die Zeit von Samstag bis Montag hat die BASF angekündigt, dass die Fackel wieder brennen wird, weil eine Anlage in Betrieb genommen wird.

Die Fackel über der BASF strahlt in diesen Tagen besonders hell. © dpa

Damit der Feuerschein am Himmel weithin zu sehen ist, benötigt er eine Reflexionsfläche. Das sind meist Wolken oder Feuchtigkeitspartikel in der Atmosphäre. Die hat es aber laut Deutschem Wetterdienst am Mittwoch nicht gegeben. „Es waren keine Wolken am Himmel. Es ist somit durchaus denkbar, dass der Sahara-Sand die Ursache für das Phänomen war“, bestätigt ein Sprecher – auch mit Blick auf die Bilder, die via Facebook vom Feuerschein verbreitet wurden.

Die brennende Hochfackel der BASF beleuchtet den Nachthimmel in der Region häufiger. Selten waren die Bürger allerdings so beunruhigt wie am Mittwoch. Per Facebook wurde unter anderem wohl aus dem Gebiet südöstlich von Mannheim der Verdacht geäußert, das Großkraftwerk könnte brennen. Auch mehrere Feuerwehren hatten ausrücken müssen. Unter anderem hatten Bürger in Viernheim die Brandschützer alarmiert, woraufhin diese mehrfach losfuhren. bjz