Fachkonferenz in Neustadt: In einer Reihe mit Bordeaux

Rund um den Wein dreht sich alles, wenn sich vom 3. bis 7. Juli rund 250 Weinwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus 15 Nationen in Neustadt an der Weinstraße. treffen. Die internationale Fachkonferenz „In Vino Analytica Scientia“ (IVAS) findet erstmals in Deutschland und passenderweise dort statt, wo der erste Studiengang Weinbau und Oenologie angeboten wird. Eröffnet wird die Konferenz

...