Explosionsgeräusche in den Weinbergen – Tatverdächtige aus Ludwigshafen und Neustadt ermittelt

Gimmeldingen/Neustadt. Die Polizei in Neustadt hat zwei Personen ermittelt, die für die Explosionsgeräusche in den Weinbergen am Sonntag sowie einer Ende Oktober gemeldeten Explosion verantwortlich sein sollen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen sowie einen 34 Jahre alten Mann aus dem Raum Neustadt. Beide Männer sollen wohl infolge eines motivierenden YouTube-Videos starke Sprengkörper am zweiten Weihnachtstag gegen 14.30 Uhr in Gimmeldingen gezündet haben. Der 35-Jährige besaß Böller, für die ein erforderlicher Befähigungsschein nicht vorlag.

In der Wohnung des 35-Jährigen stellten die Beamten außerdem diverse Betäubungsmittel, ein Butterflymesser, einen Schlagring sowie eine bearbeitete Schreckschusswaffe sicher. Der Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Sprengstoffgesetz und Betäubungsmittelgesetz verantworten. In weiteren Ermittlungen sollen der Zusammenhang mit dem Knall am 30.10.2021 sowie die Form der Beteiligung des 34-Jährigen geprüft werden.