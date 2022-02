Explosionsgefahr nach Gasaustritt durch beschädigte Gasleitung

Speyer. Bei Bauarbeiten ist in der Löwengasse in Speyer am Montag eine Gasleitung beschädigt worden, sodass aufgrund des unkontrolliert ausströmenden Gases zwischenzeitlich Explosionsgefahr bestand. Das teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Die Feuerwehr sperrte den Bereich großräumig ab und musste die Bewohner aus den umliegenden Gebäuden evakuieren. Zudem wurde der Brandschutz sichergestellt. In einem Gebäude mit einer hohen Gaskonzentration wurde außerdem eine Druckbelüftung durchgeführt um die hohe Konzentration zu reduzieren. Bei dem Gas handelt es sich um das sogenannte Stadtgas, das leichter ist als Luft und sobald es in die Atmosphäre entweicht, keine Gefahr mehr darstellt.

Die Stadtwerke Speyer waren von Anfang an mit vor Ort und stoppten den Gasaustritt laut Feuerwehrmitteilung, indem sie vor und hinter der Unglücksstelle die Gasleitung abdrückten. Nachdem ein sicherer Zustand hergestellt werden konnte und die Gaskonzentrationen in den betroffenen Häusern überprüft wurden und keine Gefahr mehr bestand, konnten die Bewohner wieder in Ihre Häuser zurück.

Die Feuerwehr und die SEG Speyer waren mit 26 Kräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Auch Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und der Stadtwerke Speyer waren vor Ort.

