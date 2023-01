Explosionen in Haßloch - Polizei ermittelt gegen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis

Haßloch. Nach den Explosionen in Haßloch, bei denen am Montagmorgen ein Mann verletzt wurde, richten sich die Ermittlungen jetzt gegen einen 34-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Laut einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte bereits am Montag vier Objekte, konnte aber keine zur Überführung des Beschuldigten geeignete Beweismittel auffinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Explosionen wurden der Polizei am Montagmorgen gegen 4 Uhr gemeldet. Nach ersten Ermittlungen kam es in der Wehlachstraße zu einer oder mehreren Explosionen im Flur eines Mehrfamilienhauses. Ein 36-jähriger Bewohner des Hauseswurde dadurch verletzt, weswegen ihn der Rettungsdienst in ein Krakenhaus brachte. Er konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Aus der Lindenstraße haben Zeugen ebenfalls Knallgeräusche gemeldet. Ein geparktes Auto geriet in Brand und auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße brach Feuer aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Am Montag hieß es seitens der Polizei, dass ein Zusammenhang bestehen könnte.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Explosionen in Haßloch - Ermittlungsgruppe soll möglichen Zusammenhang klären Mehr erfahren Kriminalität Schüsse und Verletzte bei Überfall auf Geldtransporter Mehr erfahren

Explosionen in Haßloch: Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zum Motiv und den Umständen der Tat, dauern weiter an. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Tataufklärung und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Explosionen und Bränden geben können oder in der Wehlach- oder Lindenstraße zwischen 3 Uhr und 4 Uhr etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder anderweitig verdächtig wirkte.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Kriminalpolizei Neustadt entweder telefonisch unter der Nummer 06321854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de.