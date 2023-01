Explosionen in Haßloch - Ermittlungsgruppe soll möglichen Zusammenhang klären

Haßloch. Am frühen Montagmorgen ist es in Haßloch zu zwei Detonationen gekommen: Eine davon an einem Mehrfamilienhaus, die andere an einem Pkw, der in Vollbrand geriet und einen Balkon beschädigte. Wie der SWR berichtet, soll eine Explosion im Eingangsbereich des Wohnhauses stattgefunden und ebenfalls einen Brand ausgelöst haben. Davon sei auch eine Wohnung im Erdgeschoss betroffen gewesen. Die Feuerwehr habe das Haus evakuiert und den Brand gelöscht, heißt es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Bewohner verletzt

Laut Polizei wurde ein Bewohner verletzt, er konnte allerdings nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt. Am Montagnachmittag teilte die Polizei mit, dass ein Zusammenhang zwischen den Detonationen nicht ausgeschlossen werden könne, da zwischen den Geschädigten ein Verwandtschaftsverhältnis bestehe.

Weitere Angaben könne die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen, allerdings habe die Polizeidirektion Neustadt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.