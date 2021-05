Explosionen bei ADM Wild und Lidl - Anklage gegen 66-Jährigen

Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat nach umfangreichen Ermittlungen Anklage gegen einen 66-jährigen Mann erhoben, dem vorgeworfen wird, im Februar 2021 drei Sprengsätze an Unternehmen aus der Lebensmittelbranche verschickt zu haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Dem Mann aus dem Raum Ulm wird vorgeworfen, am 15. Februar drei mit Sprengstoff versehene Postsendungen verschickt zu haben. Eine davon explodierte einen Tag später bei ADM Wild in Eppelheim und verletzte drei Mitarbeiter. Die zweite Sendung explodierte am 17. Februar bei der LIDL GmbH in Neckarsulm, hierbei wurde eine Person verletzt. Die dritte Sprengstoffsendung konnte aufgrund der zwischenzeitlich eingeleiteten Ermittlungen sichergestellt und entschwärft werden. Sie war an die Firma Hipp im bayerischen Pfaffenhofen adressiert.

100 Beamte ermittelten

Am 19. Februar konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Eine Sonderkommission, in der zeitweise über 100 Beamte aus den Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn und Ulm unter Leitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg tätig waren, konnte den Mann ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der verrentete Elektriker die Sprengvorrichtungen selbst gebaut haben. Laut Staatanswaltschaft Heidelberg habe der Mann Geld von den Unternehmen erpressen wollen. Bei seinen Taten soll der Angeschuldigte in Kauf genommen haben, dass beim Öffnen der Pakete die damit befassten Personen schwer verletzt werden würden.

Die Staatsanwaltschaft hat daher unter anderem wegen der Straftatvorwürfe des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der gefährlichen Körperverletzung und der versuchten schweren Körperverletzung Anklage erhoben. Der Angeschuldigte befindet sich derzeit weiterhin in Untersuchungshaft.

