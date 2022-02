Experten finden Ursache für Brand in Meckesheim – Bewohner auf Intensivstation

Meckesheim. Die Ursache für einen Küchenbrand in Meckesheim steht fest: das Feuer ist auf ein defektes Kabel eines Mehrzwecksteckers zurückzuführen. Wie die Polizei berichtet, war der Brand am Sonntagvormittag, 30. Januar, in Meckesheim in der Küche eines Wohnhauses ausgebrochen. Die Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd konnten gemeinsam mit Sachverständigen nun dessen Ursache ermitteln. Bei dem Brand wurde ein 85-jähriger Bewohner verletzt. Er hatte eine Rauchgasvergiftung erlitten und wird seitdem in einer Klinik intensivmedizinisch behandelt.

