Experten beim ZI-Podium

Mannheim. Was über das Long Covid-Syndrom bislang bekannt ist, wie Hausärzte helfen und was Patienten selbst tun können, darüber diskutieren Expertinnen und Experten in einem Podiumsgespräch am Dienstag, 16. November, von 18 bis 19:30 Uhr. Die Veranstaltung hat das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie und dem Mannheimer Morgen organisiert. Die Veranstaltung findet in der Abendakademie statt (Anmeldung: abendakademie-mannheim.de/long-covid). Der Eintritt ist frei, die Plätze sind auf 50 begrenzt. Außerdem gibt es einen Livestream über den Youtube-Kanal der Abendakademie. Auf dem Podium sitzen neben einer Betroffenen:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Uta Merle

Uta Merle © Universitätsklinikum Heidelberg

ist kommissarische Ärztliche Direktorin der Abteilung Innere Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg sowie Leiterin der Long Covid-Spezialambulanz. Sie ist außerdem Mitinitiatorin des Long Covid-Netzwerks Rhein-Neckar, das ein regionales Versorgungskonzept für Patienten mit Long Covid-Syndrom entwickeln will.

Sandra Stengel

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sandra Stengel © Stengel

ist angestellte Hausärztin im Landkreis Karlsruhe sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Universitätsklinikums Heidelberg. Sie ist ebenfalls Mitinitiatorin des Long Covid-Netzwerks Rhein-Neckar.

Claudia Schilling

Claudia Schilling © Zentralinstitut für Seelische Gesundheit

ist Fachärztin für Neurologie sowie Psychiatrie und Psychotherapie. Sie leitet die Spezialsprechstunde am ZI für Menschen mit neuropsychiatrischen Long Covid-Symptomen.

Marco Heser

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Marco Heser © Zentralinstitut für Seelische Gesundheit

leitet die Abteilung Ergotherapie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Dort erhalten Long Covid-Betroffene ein individualisiertes Therapieprogramm.