Experte: Imagekampagne "The Länd" noch keine Marke

Karlsruhe. Der Marketing-Professor Jörg Tropp ist skeptisch, was die Strahlkraft der neuen Imagekampagne von Baden-Württemberg angeht. Noch sei "The Länd" nicht die vom Land erhoffte starke internationale Marke mit einem klaren Image, sondern allenfalls ein Markenzeichen, das hinsichtlich der Bedeutung Fragen aufwerfe und noch relativ leer sei. "Marken hingegen sind ausgebildete Assoziationsräume, konsistente Vorstellungsbilder in den Köpfen der Zielgruppe", sagte der Marketing-Experte von der Pforzheimer Hochschule. Davon dürfte "The Länd" gerade auch mit Blick auf die internationale Zielgruppe noch weit entfernt sein.

Für die Anwerbung ausländischer Fachkräfte wäre eine internationale Medienpräsenz aus seiner Sicht zwingend notwendig. Zu Marken-Anstrengungen der Kommunen meinte er: "Dass sich das Bestreben, Städte als Marken zu führen, mehr und mehr durchsetzt, ist nicht verwunderlich, vielmehr absolut naheliegend." Bereits in der römischen Antike sei die Vorstellung des "genius loci" geboren worden, wonach Orte ihre eigene geistige Atmosphäre haben.

Gelbe Schilder sorgen für Wirbel - Verdi kontert mit „The Cäsh“

Die von Baden-Württemberg geplante Imagekampagne hat bereits zu Beginn Ende Oktober 2021 für Wirbel gesorgt. Mit Hilfe des Slogans "Willkommen in The Länd" will der Südwesten um Fachkräfte werben. Einen Schwerpunkt sollen auch die sozialen Medien in der Werbestrategie für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg bilden.

Der Werbespruch stand bereits im Vorfeld der Vorstellung Schwarz auf Gelb auf zahlreichen Schildern in der Region, die ihre Betrachter erst mal vor Rätsel stellen. Das sollen sie auch. An Ortseingängen, Bahnhöfen und Brücken gaben sie einen Vorgeschmack auf die neue Imagekampagne des Landes. Beispielsweise hatte sich der Neckargemünder Bürgermeister Frank Volk (parteilos) über die Umstände der Imagekampagne des Landes beschwert. Auf Facebook hatte der Bürgermeister der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis seinem Ärger über die überraschende Aktion Luft gemacht. Sie sei ein "Schlag in das Gesicht" für alle Vereine und Gewerbetreibende, die ordnungsgemäß eine Plakatierungsgenehmigung benötigen und beantragen".

Die Gewerkschaft Verdi hatte mit „The Cäsh" in derselben farblichen Aufmachung im Internet gekontert: Verdi-Boss Martin Gross forderte die grün-schwarze Landesregierung auf: "In der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder könnt ihr euch jetzt und gleich für eine bessere Bezahlung der gesuchten Fachkräfte starkmachen.“