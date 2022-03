Experimente im Labor und in der Gefriertruhe

Rhein-Neckar. Sie tüfteln bis in die Morgenstunden an einem Softwareprogramm, tragen weiße Laborkittel, mikroskopieren oder nutzen für ihre Experimente zuhause die Gefriertruhe. Für „Jugend forscht“ widmen sechs Jungs aus Herxheim, Speyer und Neustadt ihre Freizeit derzeit der Wissenschaft. An diesem Donnerstag erfahren sie, wer beim 57. Landeswettbewerb, der diesmal unter dem Motto „Ziemlich genial?“ steht, den Sieg holt. Hört man den jungen Forschern bei der Vorstellung ihrer Projekte zu, könnte das Motto kaum treffender die Ideen der Jugendlichen beschreiben.

Der Wettbewerb „Jugend forscht“ ist ein bundesweiter naturwissenschaftlicher Nachwuchswettbewerb, der seit 1966 von BASF unterstützt wird. In Rheinland-Pfalz richtet der Chemiekonzern den Landeswettbewerb aus. Am Mittwoch wurden alle Projekte unter www.basf.com/jugend-forscht veröffentlicht. Diesen Donnerstag werden die Landessieger verkündet. vs

Wertvolles Protein

Leon Dudenhöffer und Elias Fosselmann aus Herxheim nehmen sich einen ganz besonderen Protagonisten für ihre Experimente vor. Denn die beiden 18-Jährigen untersuchen den Samtfußrübling. Die Pilzart wächst erst, wenn es gefroren ist. Möglich ist dies durch ein Protein. Leon und Elias fragen sich: Wie funktioniert das Protein? Hierzu sammeln sie Pilze und experimentieren mit ihnen im Gefrierschrank zuhause. „Manchmal steht man bei einem Beobachtungsintervall schon 15 Minuten davor“, erzählen sie.

Weil sie in ihrer Freizeit Pilze sammeln, kannten sie den Samtfußrübling daher zwar schon – allerdings nicht die Wirkweise seines Proteins. Mit seiner Hilfe ist unter anderem die Herstellung von Kunstschnee möglich. Das Protein könnte auch bei der Behandlung von Tumoren zum Einsatz kommen.

„Es ist ein sehr neues Forschungsfeld“, sagen beide stolz. Um ihre Experimente auch wissenschaftlich zu stützen, recherchieren die Jungs im Internet und nehmen sogar Kontakt zu einem Wissenschaftler aus Mainz auf, der am Max-Planck-Institut zum Protein forscht. Auch nach dem Landeswettbewerb wollen die Schüler weiter an ihrem Projekt arbeiten. „Es gibt noch so viel zu entdecken. Etwa welche Alternativen es gibt, am Protein zu forschen, wenn der Pilz gerade nicht wächst.“

Über den Wettbewerb hinaus wollen auch Mark Schöttle, Yann Berton und Magnus Gorus an ihrer Forschung weiterarbeiten. Denn die Jungs haben ein eigenes Softwareprogramm geschrieben – und das kommt an ihrer Schule in Neustadt sogar schon zum Einsatz, wie Mark und Yann zufrieden berichten. Die Software löst dabei ein Problem, dem die 16-Jährigen im Schulalltag nur zu oft begegnen. „Wenn es um die Wahl von Kursen oder Projektwochen geht, muss man Tausende Zettel ausfüllen, und es ist ein ewiges Hin und Her“, schildern die Jungs, die auch privat befreundet sind.

Ihre Lösung: eine Software, die genau diese Wahlvorgänge übernimmt. „Mit unserer Software kann man sogar Stimmen gewichten.“ Das Programm wertet nach digitaler Abgabe der Stimmen die Wahlen aus. Ein Algorithmus teilt danach die Schüler in Gruppen ein und berechnet, welche Einteilung die beste ist.

Bei der Programmierung der Software haben Yann und Mark vor allem auf die Nutzerfreundlichkeit geachtet – etwa durch Umfragen in den fünften Klassen, um die Verständlichkeit von Begriffen, die in der Software verwendet werden, abzufragen. „,Schlagwort’ war beispielsweise ein Begriff, mit dem die Fünftklässler nichts anfangen konnten, also haben wir das angepasst. Wir können nach allen Verbesserungen echt behaupten, dass unsere Software super einfach zu bedienen ist.“ Dafür haben die 16-Jährigen auch viel Zeit investiert, teilweise bis in die Morgenstunden am Programm geschrieben. Ihr IT-Wissen zum Programmieren bringen die Zwei mit. „Ich programmiere seit sieben Jahren“, verrät Yann nebenbei.

Unterstützung von Doktorandin

Für das Forschungsfeld seiner Wissenschaft interessiert sich auch David Sauer schon lange. „Naturwissenschaften begeistern mich“, erzählt der 18-Jährige. In seiner Oberstufenzeit hat er deshalb parallel das Biologie-Frühstudium an der Universität Heidelberg besucht. Im Centre for Organismal Studies und dem Life-Science Lab des DKFZ forscht der Abiturient für den Landeswettbewerb an Dihydroxybenzenen. Bei den Stoffverbindungen handelt es sich um Giftstoffe, die zum Beispiel bei der Produktion von Reifen freigesetzt werden oder früher in Fotoentwicklern enthalten waren. David interessiert: Wie wirken sich diese Gifte unter anderem auf Pflanzen und die Umwelt aus? Um das zu erforschen, verbringt der 18-Jährige zehn bis 15 Stunden die Woche im Labor und fast genauso viel Zeit nochmal mit dem Lesen wissenschaftlicher Literatur. „Das Thema ist zu einem gewissen Grad nämlich ein Nischenfeld.“ Auch deshalb profitiert David von der Zusammenarbeit mit einer Doktorandin, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt.

Seine Ergebnisse hält er in einer schriftlichen Arbeit fest – auch was nicht so gut geklappt hat. „Manche Experimente liefen nicht von Anfang an perfekt und haben mehrere Anläufe gebraucht.“ Am Wettbewerb nimmt David nicht das erste Mal teil. Und auch nach seinem Schulabschluss steht fest, dass er in der Forschung bleiben will. „Es gibt immer etwas, was man nicht versteht und noch verstehen kann.“