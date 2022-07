Exhibitionist zeigt sich zwei Jugendlichen in Wiesloch - Zeugen gesucht

Wiesloch. Ein Exhibitionist hat am Montagabend zwei junge Frauen in Wiesloch sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei trat der bislang Unbekannte gegen 20.45 Uhr in der Blumenstraße zwei 16 und 17 Jahre alten Mädchen gegenüber und berührte sich unsittlich. Die Jugendlichen eilten nach Hause und erzählten das Geschehen ihrer Eltern, weshalb noch am selben Abend Anzeige erstattet wurde. Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß; dunkler Teint; dunkle, kurze Haare. Er trug ein blaues T-Shirt und eine verwaschene Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 oder 06222/57090 bei der Polizei zu melden.

