Exhibitionist überrascht Spaziergängerin in Oftersheim

Oftersheim. Eine Spaziergängerin ist am Sonntag gegen 11:30 Uhr in Oftersheim am Hardtbacher Damm von einem Exhibitionisten überrascht worden. Der Mann war komplett nackt und verbarg lediglich sein Gesicht unter einer schwarzen Sturmhaube. Der Exhibitionist befriedigte sich selbst, während in Richtung der Spaziergängerin schaute.



Erst als die Frau ihr Smartphone zückte, um Hilfe zu rufen, sei der Mann den Damm hinunter gesprungen und in Wald verschwunden. Er flüchtete in das Waldstück von der B291 weg, in Richtung Hockenheimring. Die Frau beschreibt den Beschuldigten als adipösen, ungefähr 1,80 Meter großen, hellhäutigen Mann, der abgesehen von einer Sturmhaube, komplett nackt war.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 06202/ 2880.