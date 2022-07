Exhibitionist in Wiesloch zeigt sich zwei Mädchen

Wiesloch. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstagnachmittag in unsittlicher Art und Weise zwei 13-Jährigen gezeigt. Die beiden Mädchen begegneten dem Mann gegen 16.30 Uhr im Treppenhaus der Stadtgalerie in der Güterstraße, teilte die Polizei mit. Die Kinder liefen schnell weiter, der Unbekannte entfernte sich ebenfalls, aller Wahrscheinlichkeit in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung nach ihm verlief allerdings ohne Ergebnis.

Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahren alt, 1,75 Meter groß und schlank sein. Er hat blaue Augen, kurze, braune Haare, einen dunkleren Teint. Der Mann trug eine Jeans und ein weißes T-Shirt mit Aufdruck.

Das Sexualdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise sollen an den Kriminaldauerdienst, Telefonnummer 0621/1744444, gegeben werden.