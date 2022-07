Exhibitionist in Walldorf

Walldorf. Am Dienstagabend um kurz nach 23 Uhr hat sich ein Unbekannter in Walldorf zwei Mädchen genähert, die sich auf einer Parkbank vor einem Hotel in der Hardtstraße unterhielten, so die Polizei. Dabei soll sein Geschlechtsteil entblößt gewesen sein. Die beiden 16- und 17-jährigen Mädchen flüchteten zu Fuß, dann verständigten sie die Polizei. Die Fahndung blieb bislang ergebnislos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dickliche Statur, Glatze und ein rundes breites Gesicht. Zum Tatzeitpunkt soll der Täter ein blaues T-Shirt getragen haben. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. pha