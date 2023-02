Exhibitionist in Speyer: Vor mehreren Frauen entblößt

Speyer. Ein 37-Jähriger hat am Montagabend in Speyer eine Frau verfolgt und mehrere belästigt. Wie die Polizei mitteilt, verfolgte der Mann gegen 18 Uhr in der St-Guido-Straße auf seinem Fahrrad eine 44-jährige Frau. Diese begab sich aus Angst vor dem Mann zu einer Freundin und konnte beobachten, wie der 37-Jährige vor der Haustür an seinem Glied manipulierte. Die alarmierte Polizei konnte den Unbekannten jedoch nicht mehr antreffen.

Jugendlicher nimmt Verfolgung auf

Gegen 19.15 Uhr nahm der Mann in der Wormser Landstraße exhibitionistische Handlungen vor einer 29-jährigen und einer 26-jährigen Frau vor und flüchtete anschließend. Ein 17-Jähriger nahm die Verfolgung des Mannes, dieser konnte später gestellt werden. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Die Polizei weist daraufhin, dass Zeugen, die exhibitionistische Handlungen beobachten, über den Notruf 110 sich sofort bei der Polizei melden sollen.