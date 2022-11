Exhibitionist in Altrip unterwegs

Altrip. Eine 51-jährige Frau hat beim Spazierengehen mit ihrem Hund auf dem Rhein-Damm in Altrip am Freitagmittag einen Mann mit entblößtem Glied gesichtet. Wie die Polizei mitteilte, stand dieser mit heruntergelassener Hose an Büschen hinter der Frau und zeigte auf sein entblößtes Glied. Nachdem die Frau ihr Handy zückte, stieg der Mann auf sein mitgeführtes Fahrrad und fuhr davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1.70 - 1.80 Meter groß, auffällig blasses Gesicht, sprach gebrochen Deutsch, trug eine dunkle Hose, einen dunklen Anorak mit Kapuze, sowie eine Kappe. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein silbernes Damenrad mit Drahtkorb hinten. Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 06235 / 495-0 an die Polizeiinspektion Schifferstadt.