Exhibitionist im Bereich einer Lampertheimer Grundschule - Zeugen gesucht

Lampertheim. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Mittwochmittag, gegen 11 Uhr, in der Nähe einer Grundschule in der Lampertheimer Domgasse entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Angaben der Polizei trug der Mann ein graues T-Shirt, gelbe Shorts und Turnschuhe. Der rund 1,70 Meter große Mann hat kurzes, graues Haar. An der Stirn hat er einen Glatzenansatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Blaulicht Versuchter Raub auf Mannheimer Schnellimbiss - Zeugen gesucht Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Speyer Bewaffneter Überfall auf Supermarkt - Polizei sucht Zeugen Mehr erfahren