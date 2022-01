Exhibitionist entblößt sich in Speyer vor 17-Jähriger

Speyer. Ein unbekannter Mann hat sich am Montagmittag in der Speyerer Rosengasse vor einer 17-Jährigen entblößt. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der Täter in Richtung Kutschergasse, nachdem die Jugendliche zuvor wegrannte. Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen sein. Er habe dunkelbraune Haare, einen braunen Vollbart und war zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunklen Winterjacke mit Kapuze und einer rot-weiß-grünen Wintermütze.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06232/1370 bei der Polizei zu melden.