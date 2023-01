Exhibitionist entblößt sich in Neustadt vor Jugendlichen

Neustadt an der Weinstraße. Ein Mann hat sich am Sonntagabend am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße vor vier Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren entblößt. Nach Angaben der Polizei habe der Mann sich in der Bahnhofshalle vor drei Mädchen und einem Jungen entblößt und anschließend an seinem Glied manipuliert. Daraufhin verließen die Jugendlichen den Bahnhof wobei der Mann ihnen folgte. Die Polizisten trafen den Mann in der Bahnhofshalle an, wo er gerade eine unbeteiligte Frau ansprach. Die Beamten stellten die Identität des 37-jährigen Finnen fest. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,31 Promille festgestellt und der Beschuldigte gab an Marihuana konsumiert zu haben. Nachdem er belehrt worden war, erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis und entließen den Mann auf freien Fuß.

